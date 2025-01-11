Нардеп Дубинский: поведение Зеленского усиливает ощущение патовой ситуации

Поведение украинского президента Владимира Зеленского усиливает ощущение патовой ситуации. Соответствующее заявление сделал оппозиционно настроенный народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский, информирует РИА Новости.
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