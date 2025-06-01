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Свежие комментарии

´Выпускной бал´ в группе № 6.

´Выпускной бал´ в группе № 6.

Воспитатель Грабко Ангелина Олеговна Воспитатель Воробьёва Анна Викторовна Помощник воспитателя Троян Анна Геннадьевна Музыкальный руководитель Мироненко Оксана Вячеславовна Заместитель заведующего по основной деятельности Турасова Юлия НиколаевнаВыпускной в детском саду - это трогательное событие для всех!Кажется, только вчера родители привели сво .

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