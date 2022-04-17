«Рубин» установил клубный антирекорд, кавеэнить у казанцев получается получше. Особенно на фоне оппонентов из «Спартака»

Вчера в матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1) «Рубин» установил клубный антирекорд по пропущенным голам за сезон в чемпионате России – казанский клуб пропускает как минимум один гол уже в 12 матчах подряд.
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