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Эксперт назвал ситуацию с медведями в России "красноярской катастрофой"

Эксперт назвал ситуацию с медведями в России "красноярской катастрофой"

Из‑за нехватки корма медведи массово выходят к людям В России складывается напряженная ситуация из‑за выхода медведей к населенным пунктам — особенно остро проблема стоит в Сибири и на Дальнем Востоке.

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