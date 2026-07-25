Лайфхак для проверки уровня масла: подсказано французами

Citroen C4 Sedan, 1.6T (150 л. с.), А6 Изготовитель – Citroen Россия, Калуга Год выпуска – 2013 В эксплуатации «За рулем» – с июня 2013 года Пробег на момент отчета – 134 500 км На протяжении всей нашей с Ситроеном совместной жизни простейший процесс контроля уровня масла в двигателе вызывает недоумение и раздражение.
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