Лайфхак для проверки уровня масла: подсказано французами

Citroen C4 Sedan, 1.6T (150 л. с.), А6 Изготовитель – Citroen Россия, Калуга Год выпуска – 2013 В эксплуатации «За рулем» – с июня 2013 года Пробег на момент отчета – 134 500 км На протяжении всей нашей с Ситроеном совместной жизни простейший процесс контроля уровня масла в двигателе вызывает недоумение и раздражение.