Общественная приёмная подмосковного бизнес-омбудсмена помогла получить паспорт безопасности туристическому объекту в Волоколамске

Столкнувшись с необходимостью оформления паспорта безопасности объекта, подмосковная база отдыха обратилась к руководителю общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городском округе Волоколамск Наталье Караськовой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии