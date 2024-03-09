Юрий Алексеевич, с Днём рождения Гагарину сегодня могло бы исполниться 90 лет. На видео 1961 год, главный космонавт СССР отдыхает с супругой в Сочи.
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Юрий Алексеевич, с Днём рождения Гагарину сегодня могло бы исполниться 90 лет. На видео 1961 год, главный космонавт СССР отдыхает с супругой в Сочи.