Овечкин передал привет россиянам после повторения рекорда Гретцки в НХЛ

Он поблагодарил поклонников.фото: nhl.com/capitalsНападающий и капитан американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поблагодарил своих поклонников в России и передал им привет на пресс-конференции после матча 4 апреля, в котором хоккеист повторил рекорд известнейшего канадского спортсмена Уэйна Грецки.
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