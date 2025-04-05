Овечкин передал привет россиянам после повторения рекорда Гретцки в НХЛ

Он поблагодарил поклонников.фото: nhl.com/capitalsНападающий и капитан американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поблагодарил своих поклонников в России и передал им привет на пресс-конференции после матча 4 апреля, в котором хоккеист повторил рекорд известнейшего канадского спортсмена Уэйна Грецки.