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На «Алых парусах» общественный транспорт в Петербурге будет работать круглосуточно

На «Алых парусах» общественный транспорт в Петербурге будет работать круглосуточно

Уже на следующей неделе в Петербурге состоится главный праздник выпускников — «Алые паруса». Как будет работать общественный транспорт в городе во время проведения масштабного мероприятия? Как сообщили в комитете по транспорту администрации Петербурга, метро, троллейбусы, автобусы и трамваи будут работать круглосуточно на «Алые паруса» — в ночь с 28 на 29 июня.

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