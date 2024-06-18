На «Алых парусах» общественный транспорт в Петербурге будет работать круглосуточно

Уже на следующей неделе в Петербурге состоится главный праздник выпускников — «Алые паруса». Как будет работать общественный транспорт в городе во время проведения масштабного мероприятия? Как сообщили в комитете по транспорту администрации Петербурга, метро, троллейбусы, автобусы и трамваи будут работать круглосуточно на «Алые паруса» — в ночь с 28 на 29 июня.