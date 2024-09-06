«Весна народов» в Австрии и Венгерская революция 1848-1849 гг. Стефан Скичак-Клиновский. Капитуляция венгерской армииПотрясшие Европу революции 1848 года вошли в историю под названием «Весна народов».
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«Весна народов» в Австрии и Венгерская революция 1848-1849 гг. Стефан Скичак-Клиновский. Капитуляция венгерской армииПотрясшие Европу революции 1848 года вошли в историю под названием «Весна народов».
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