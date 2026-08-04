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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Гезтепе» Стойлов: «У ЦСКА не было денег на трансфер Жуана, хотя он и его стороны договорились по условиям. Это один из лучших нападающих в Турции»

Главный тренер « Гезтепе » Станимир Стойлов высказался касательно несостоявшегося трансфера нападающего Жуана Силвы в ЦСКА.

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