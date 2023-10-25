С 14 октября по 21 октября 2023 года в колледже проходила ´Неделя родительской любви´. Тематическая неделя прежде всего посвящена стараниям каждого родителя, их поддержке и той любви, которую они вкладывают в воспитание своих детей.
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