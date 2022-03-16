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Русские асы нанесли ракетные удары по заводу боеприпасов "Артём" на Украине

Русские асы нанесли ракетные удары по заводу боеприпасов "Артём" на Украине

Глубокой ночью ВКС России нанесли плотный массированный авиационный удар по предприятию украинского военно-промышленного комплекса "Артём", которое до последнего времени занималось выпуском крупного ассортимента боеприпасов и ракетной техники.

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