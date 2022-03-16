Русские асы нанесли ракетные удары по заводу боеприпасов "Артём" на Украине

Глубокой ночью ВКС России нанесли плотный массированный авиационный удар по предприятию украинского военно-промышленного комплекса "Артём", которое до последнего времени занималось выпуском крупного ассортимента боеприпасов и ракетной техники.
Глубокой ночью ВКС России нанесли плотный массированный авиационный удар по предприятию украинского военно-промышленного комплекса "Артём", которое до последнего времени занималось выпуском крупного ассортимента боеприпасов и ракетной техники.
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