ОКР против подписания деклараций, Латвия – Канада в полуфинале ЧМ, «Локо» продлил Дзюбу, «МЮ» – в ЛЧ, а «Ливерпуль» – нет, ЧВК «Вагнер» и женский баскетбол и другие новости

1. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил о недопустимости подписания российскими спортсменами деклараций для допуска к международным турнирам.
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