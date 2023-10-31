В полный рост встал вопрос. А кого же принесла очередная волна миграции в Россию, что это за люди? Дикий случай произошел в Москве на автобусной остановке по улице Софьи Ковалевской.
"Новые" мигранты с презрением отвергают всё русское
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Vladimir Bogdanov
Вместе с теми, кто оформил им документы на работу, проживание и получение гражданства!!!
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1 д.
Владимир Михальков
Раньше было так что бы на что то претендовать человек должен был там прожить достаточно много лет о гражданстве речи не было потому что все были гражданами СССР! Теперь другое время и другая страна и к мигрантам надо подходить максимально жёстко установить им испытательный срок и при малейшем нарушении с вещами на выход никаких жён и детей тут быть не должно а лучше и их самих не должно! Достали они уж всех а власти по херу!
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16 час.
Кораблев Сергей
Вышвыривать из России за малейшую провинность. Зачем они здесь нужны? Кто хочет работать - пусть работает, остальных - на хрен!
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5 час.
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