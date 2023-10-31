"Новые" мигранты с презрением отвергают всё русское

Владимир Михальков

Раньше было так что бы на что то претендовать человек должен был там прожить достаточно много лет о гражданстве речи не было потому что все были гражданами СССР! Теперь другое время и другая страна и к мигрантам надо подходить максимально жёстко установить им испытательный срок и при малейшем нарушении с вещами на выход никаких жён и детей тут быть не должно а лучше и их самих не должно! Достали они уж всех а власти по херу!