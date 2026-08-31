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«По ощущениям — килограммов 20»: Ольга Орлова пошутила о последствиях отпуска и рассказала о муже

«По ощущениям — килограммов 20»: Ольга Орлова пошутила о последствиях отпуска и рассказала о муже

48-летняя телезвезда Ольга Орлова много путешествует. Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» регулярно отдыхает в жарких странах.

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