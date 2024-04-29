«Все правильно сделал Путин»: Россия отобрала заводы у Bosch и Ariston. Кто на очереди?

Валерий Фоменков

Новость, безусловно, хорошая! Только вот, что будет в итоге? Как я понимаю, эти заводы, Bosh и Ariston, отошли к российским барыгам. А чем занимаются российские барыги? Правильно - переводят свою выручку за рубеж, в зарубежные банки, покупая себе там недвижимость, обеспечивая беззаботную жизнь своим детишкам и родственникам и т.д., т.е. вливая свои российские доходы в западную экономику. И это так, не стоит утверждать обратного. Вопрос: будет ли хоть какой-то прок от всей этой истории именно для России и простых россиян? Что-то мне подсказывает, что не особо...