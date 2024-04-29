Евросоюз бьется в истерике, а мы спокойно готовимся прибирать к рукам европейские банки Не успел Евросоюз пробухтеть, что «так не делают» по поводу выставки натовской бронетехники, взятой в качестве трофеев Армией России в зоне СВО, на Поклонной горе, как Россия преподнесла Западу новый подарочек.
«Все правильно сделал Путин»: Россия отобрала заводы у Bosch и Ariston. Кто на очереди?
Комментарии
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ВК
Вячеслав Кормилицын
Ну все правильно. Бить надо их и еще раз бить.
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11 час.
Валерий Фоменков
Новость, безусловно, хорошая! Только вот, что будет в итоге? Как я понимаю, эти заводы, Bosh и Ariston, отошли к российским барыгам. А чем занимаются российские барыги? Правильно - переводят свою выручку за рубеж, в зарубежные банки, покупая себе там недвижимость, обеспечивая беззаботную жизнь своим детишкам и родственникам и т.д., т.е. вливая свои российские доходы в западную экономику. И это так, не стоит утверждать обратного. Вопрос: будет ли хоть какой-то прок от всей этой истории именно для России и простых россиян? Что-то мне подсказывает, что не особо...
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11 час.
Алексадр Савельев
Кому отдали эти предприятия? Почему не в государству. Опять алигархи будут жировать, а народу Ничего.
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9 час.
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