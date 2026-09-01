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Украинский нацизм смертельно опасен даже для его почитателей

Украинский нацизм смертельно опасен даже для его почитателей

29 августа 1931 года в гостиничном номере в Трускавце шестью выстрелами из пистолета был убит проукраинский депутат польского сейма Тадеуш Голувко Похороны Тадеуша Голувко, пытавшегося подружить поляков с украинскими националистами.

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