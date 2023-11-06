Татьяна Буланова рассказала о встрече со своим двойником в стриптиз-клубе

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова однажды встретила своего двойника. В эфире одного из федеральных каналов она рассказала, что увидела «близнеца» в стриптиз-клубе, куда пришли пообедать с друзьями.
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