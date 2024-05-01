Марина Ахмедова: Нас ожидает очередная серия цирка – без коней, но с паразитами на теме СВО

Паразиты есть всегда в любом деле. Надо уметь с ними бороться.

Galina Bobryasheva

Конечно подталкиваю! Автор ясно объясняет и рассказывает о нечистоплотности и непорядочности данных персонажей. Чтобы назвать статью, необходимо знать текст этих обращений! Вы чем недовольны? Считаете, что в поведении и обращении этих героев все правильно? Я сомневаюсь! Зачем воздух сотрясать, если можно что-то сделать?