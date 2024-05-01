Бывший юрист, лишенный статуса, Эльман Пашаев выложил страдальческое фото из зоны СВО, где он «служит».
Марина Ахмедова: Нас ожидает очередная серия цирка – без коней, но с паразитами на теме СВО
Комментарии
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Владислав Владислав
Паразиты часто вылазят на нужных для общества темах.
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7 час.
Александр Батт
Паразиты есть всегда в любом деле. Надо уметь с ними бороться.
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6 час.
Galina Bobryasheva
Конечно подталкиваю! Автор ясно объясняет и рассказывает о нечистоплотности и непорядочности данных персонажей. Чтобы назвать статью, необходимо знать текст этих обращений! Вы чем недовольны? Считаете, что в поведении и обращении этих героев все правильно? Я сомневаюсь! Зачем воздух сотрясать, если можно что-то сделать?
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5 час.
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