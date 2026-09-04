Аликин о задаче-минимум «Автомобилиста» в новом сезоне: «Кубок Гагарина. Надеемся и верим в лучшее, нам есть что доказывать»

Вратарь « Автомобилиста » Евгений Аликин высказался о чемпионских амбициях клуба. – Главная цель «Автомобилиста» на следующий сезон понятна, а говорило ли вам руководство о задаче‑минимум? – Да, Кубок Гагарина .