Fashion Iftar в Казани пройдет 20-21 марта

В этом году казанский Fashion Iftar пройдет 20-21 марта. Об этом сообщили организаторы. Уточняется, что 20 марта в KazanExpo состоится сам ифтар, а 21 марта в стенах нового здания театра Галиаскара Камала пройдет модный лекторий с участием дизайнеров, стилистов и экспертов в мире моды.