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Царьград

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Мужчина упал в шахту лифта в центре Москвы, оставаясь в сознании

Мужчина упал в шахту лифта в центре Москвы, оставаясь в сознании

В Москве мужчина упал в шахту лифта на Малом Кисловском переулке, дом 3. По предварительным данным, несмотря на падение, он остался в сознании.

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