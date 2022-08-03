Ольга Бузова похвалила строящуюся в Новосибирске станцию метро "Спортивная"

Эпатажная певица Ольга Бузова похвалила строящуюся станцию новосибирского метро "Спортивная". Она отметила, что станция является уникальной для России, а также порадовалась, что подземка развивается в городах, помимо Москвы и Санкт-Петербурга.
Эпатажная певица Ольга Бузова похвалила строящуюся станцию новосибирского метро "Спортивная". Она отметила, что станция является уникальной для России, а также порадовалась, что подземка развивается в городах, помимо Москвы и Санкт-Петербурга.
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