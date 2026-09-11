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Аргументы и Факты

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Профессор из США Брукс назвал неочевидный признак настоящего друга

Профессор из США Брукс назвал неочевидный признак настоящего друга

Профессор Гарварда Артур Брукс назвал неочевидный признак, который говорит о том, что человек является настоящим другом.

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