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Вячеслав Бутусов выступил с песнями Nautilus Pompilius в Барнауле

Вячеслав Бутусов выступил с песнями Nautilus Pompilius в Барнауле

Жители города погрузились в атмосферу 90-х годов В Барнауле Вячеслав Бутусов и группа "Орден Славы" сыграли легендарные песни Nautilus Pompilius, пишет "В КУРСЕ 22".

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