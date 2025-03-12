Внешняя торговля России не заметила, что страна четвертый год воюет с Западом

Продаем нефть, газ, металл, а что покупаем? Где станки и кузнечные прессы? Валентин Катасонов Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Через два дня после того, как мы отметили трехлетие с момента начала специальной военной операции (СВО) на Украине, Федеральная Таможенная Служба России (ФТС) опубликовала цифры по внешней торговле РФ за 2024 год.