Вратарю «ПСЖ» Сафонову назначено судебное заседание по делу об алиментах за день до матча с «Барселоной» в ЛЧ

Голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову назначено судебное заседание по делу об алиментах на 19 октября. Соответствующая информация появилась на сайте судов общей юрисдикции города Москва.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым