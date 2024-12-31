В какие страны пришел «Мир», заработок с помощью кредиток. Главное о картах за 2024 год

Карты российской платежной системы «Мир» начали принимать в Азербайджане. Почти все россияне в возрасте от 18 лет пользуются банковскими картами: одну карту оформили 17%, две — три карты — 58%, четыре и более — 24%.
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