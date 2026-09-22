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Царьград

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Автобусы до Яшкино начнут останавливаться в «Садоводстве» с 25 сентября

Автобусы до Яшкино начнут останавливаться в «Садоводстве» с 25 сентября

С 25 сентября 2026 года пассажирские автобусы до Яшкинской автостанции будут останавливаться в пункте «Садоводство» по предварительной просьбе пассажира, а расписание движения скорректируют.

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