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«Если говорить, что кто-то в клубе не знал, тогда зачем находиться в Медиалиге?» Рзаев ушел из СКА из-за боя с Эль Матадором

«На меня вышли и захотели продраться. Я принял вызов. Но сначала пошел обговорить это с тренером. Тренер сказал: «Я не против».

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