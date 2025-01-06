Российские войска освободили Курахово - один из крупнейших городов Донбасса

Это позволит нарастить темпы освобождения территории ДНР Подразделения «Южной» группировки войск вооружённых сил России полностью освободили город Курахово - наиболее крупный населённый пункт в юго-западной части Донбасса, сообщили в Министерстве обороны РФ.
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