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Запас премиальных наушников в России подходит к концу

Запас премиальных наушников в России подходит к концу

Поставщики электроники сообщили, что из-за отказа ряда производителей премиальных наушников, таких как Sennheiser, Marshall, Sony, поставлять свою продукцию в Россию запас такой техники у местных ретейлеров подходит к концу, передает «Коммерсантъ».

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