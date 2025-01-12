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Царьград

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Учения НАТО Steadfast Dart-25: 10 тысяч военных на восточном фланге

Учения НАТО Steadfast Dart-25: 10 тысяч военных на восточном фланге

С 13 января по 26 февраля в Румынии, Болгарии и Греции проходят учения НАТО Steadfast Dart-25. В них участвуют 10 тысяч военнослужащих из девяти стран-союзников, проверяющих свои силы в условиях моделируемого конфликта.

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