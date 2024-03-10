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Китай

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Китай будет углублять реформу в сфере подготовки высококвалифицированных кадров - чиновник

Пекин, 9 марта /Синьхуа/ -- В рамках усилий страны по наращиванию производительных сил нового качества Китай будет активизировать реформу и инновации в сфере подготовки высококвалифицированных кадров и выдающихся новаторов, заявил в субботу министр образования КНР Хуай Цзиньпэн.

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