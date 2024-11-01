Серхио Рамос ведет переговоры с «Бока Хуниорс» 

Серхио Рамос может перейти в «Бока Хуниорс». 38-летний защитник ведет переговоры с президентом клуба из Буэнос-Айреса Хуаном Рикельме и тренером Фернандо Гаго, который хорошо знаком ему по совместной карьере за «Реал».