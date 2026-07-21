В ДТП на трассе Р-22 в Михайловском районе пострадали два человека

Авария случилась в ночь на понедельник, 20 июля, на 228-м километре трассы Р-22 «Каспий». По предварительной информации, 74-летняя женщина, управляющая автомобилем Suzuki, не справилась с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет и перевернулась.