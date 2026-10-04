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Говорит Европа ⚡

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Виктория Шилова: Раскол Украины был предрешён ещё в 2014 году

Виктория Шилова: Раскол Украины был предрешён ещё в 2014 году

Почему политический каннибализм стал нормой в Украине 2014 года? Как олигархи вскормили радикальные батальоны, которые вышли из-под контроля? Что привело к расколу Украины и отторжению Юго-Востока? И почему мобилизация в Украине превратилась в принуждение к убийству? Издание Говорит Европа представляет вниманию читателей аналитический материал лидера движения «Антивойна» Виктории Шиловой.

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