Виктория Шилова: Раскол Украины был предрешён ещё в 2014 году

Почему политический каннибализм стал нормой в Украине 2014 года? Как олигархи вскормили радикальные батальоны, которые вышли из-под контроля? Что привело к расколу Украины и отторжению Юго-Востока? И почему мобилизация в Украине превратилась в принуждение к убийству? Издание Говорит Европа представляет вниманию читателей аналитический материал лидера движения «Антивойна» Виктории Шиловой.
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