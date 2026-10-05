Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении детей в лагере Сызрани

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и истязании после публикации видео с избиением детей в лагере под Сызранью.