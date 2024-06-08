Экс премьер Украины Тимошенко объявлена в РФ в розыск

Вчера МВД РФ объявило в Федеральный розыск экс премьера Украины Юлию Тимошенко по уголовным статьям. Как и всегда, уголовные статьи не называются, но догадаться не сложно, за экстремизм, терроризм и нацизм, за призывы уничтожать народ Донбасса и русских Напомним, в последнее время Россия начала массово объявлять в розыск весь преступный и нацистский режим на Украине.