Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении требований к доходам мигрантов. Как сообщает РИА Новости, документ обязывает иностранных работников содержать себя и находящихся на их иждивении членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума с региональным коэффициентом.