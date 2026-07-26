Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении требований к доходам мигрантов. Как сообщает РИА Новости, документ обязывает иностранных работников содержать себя и находящихся на их иждивении членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума с региональным коэффициентом.
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