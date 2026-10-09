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Крымская газета

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Карбендазим в огурцах и мандипропамид в клубнике: в 19 пробах из Крыма и Севастополя выявили нарушения

Карбендазим в огурцах и мандипропамид в клубнике: в 19 пробах из Крыма и Севастополя выявили нарушения

Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора с 1 января по 1 октября 2026 года провело 194 обязательных профилактических визита и 23 выездных обследования в рамках контроля за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами.

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