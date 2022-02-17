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Главком ВСУ: Украина не планирует наступление на ДНР и ЛНР

Главком ВСУ: Украина не планирует наступление на ДНР и ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выполняют условия Минских соглашений и не планируют «никаких наступательных операций или обстрелов территорий» самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

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