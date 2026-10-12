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Регионы России

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Смартфон NexPhone с тройной ОС выйдет весной 2027 года

Смартфон NexPhone с тройной ОС выйдет весной 2027 года

Компания Nex Computer объявила о сдвиге релиза инновационного смартфона NexPhone с поддержкой Windows 11 на март 2027 года вместо первоначально запланированного третьего квартала 2026 года.

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