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Президент Сербии о теракте в Москве: Всё идёт по худшему сценарию к Мировому конфликту

Президент Сербии о теракте в Москве: Всё идёт по худшему сценарию к Мировому конфликту

Политнавигатор Президент Сербии Александр Вучич считает, что бойня в Москве является трагическим событием, последствием котором станет эскалация конфликта на Украине и приближение к мировой войне.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Да у меня в детстве такой случай был- моя дядя- начальник радиослужбы Каспия. И вдруг на одном из судов радиста ударило током и он умер. Хоть мне и было лет 12, но переполох семейный запомнился на всю жизнь.
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6 час.
Андрей Stan
Уж сколько лжи и всего прочего на Вучича лили?!... Обвиняя его во всех мыслимых грехах... Но? У основной массы плебса память рыбок гуппи и полная не вменяемость... Вулич президент Сербии... К сожалению сербов не имеет ни общей границы с Россией ни выхода к морю... Англосаксы лишили его сербов, отколов Черногорию... При всем этом, Вулич по сути единственный президент Европы не объявивший России санкции...и сохранивший хорошие отношения с Россией... Не даром, всякие либерасты, время от времени, продолжают обвинять его и Сербию в &quot;предательстве&quot; России... Они и в Сербии &quot;воспитали&quot; кучу своих сторонников, мечтающих о свержении Вучича... ))) И Россия старается всячески помочь сербам... Именно из желания &quot;отблагодарить&quot; Сербию за верность своим принципам, Россия и повела &quot;Балканский поток&quot; через Болгарию... И подарила самолеты и достаточно новое оружие на 500 ярдов, для сербской армии... И похоже никто не отслеживает такого... Но после совместных &quot;учений&quot; ВС РФ и Сербии, там совершенно случайно &quot;застряли наши С-400 и Панцири&quot;... ))) Тем самым, прикрывая Сербию от новых ударов НАТО...))))
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5 час.
СК
Сергей К
так а твоя нация не мерзкая? Вот - сершь тут.... Украина?
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3 час.

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