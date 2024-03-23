Президент Сербии о теракте в Москве: Всё идёт по худшему сценарию к Мировому конфликту

Да у меня в детстве такой случай был- моя дядя- начальник радиослужбы Каспия. И вдруг на одном из судов радиста ударило током и он умер. Хоть мне и было лет 12, но переполох семейный запомнился на всю жизнь.

Андрей Stan

Уж сколько лжи и всего прочего на Вучича лили?!... Обвиняя его во всех мыслимых грехах... Но? У основной массы плебса память рыбок гуппи и полная не вменяемость... Вулич президент Сербии... К сожалению сербов не имеет ни общей границы с Россией ни выхода к морю... Англосаксы лишили его сербов, отколов Черногорию... При всем этом, Вулич по сути единственный президент Европы не объявивший России санкции...и сохранивший хорошие отношения с Россией... Не даром, всякие либерасты, время от времени, продолжают обвинять его и Сербию в "предательстве" России... Они и в Сербии "воспитали" кучу своих сторонников, мечтающих о свержении Вучича... ))) И Россия старается всячески помочь сербам... Именно из желания "отблагодарить" Сербию за верность своим принципам, Россия и повела "Балканский поток" через Болгарию... И подарила самолеты и достаточно новое оружие на 500 ярдов, для сербской армии... И похоже никто не отслеживает такого... Но после совместных "учений" ВС РФ и Сербии, там совершенно случайно "застряли наши С-400 и Панцири"... ))) Тем самым, прикрывая Сербию от новых ударов НАТО...))))