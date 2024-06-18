Демонстрирует свою неразрывную связь: Виктория Антонова поделилась свежей фотографией с супругом Александром Петровым

В сети уже который день не перестают обсуждать фотографию Виктории Антоновой с Александром Петровым. Девушка поделилась снимком на странице своей социальной сети, чем вызвала шквал эмоций у своих поклонников.
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