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WarGonzo: Румыния стягивает войска для вторжения в Приднестровье

WarGonzo: Румыния стягивает войска для вторжения в Приднестровье

pixabay.com Вооруженные силы Румынии готовятся к наступлению на Приднестровье, сообщают СМИ. Согласно информации Telegram-канала WarGonzo, Бухарест стягивает войска для начала наступательных действия с целью установления контроля над Приднестровьем.

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