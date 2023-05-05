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Российские военные уничтожили две ДРГ ВСУ на Купянском направлении

Российские военные уничтожили две ДРГ ВСУ на Купянском направлении

На Купянском направлении российским военным удалось уничтожить две украинские диверсионно-разведывательные группы, а также сорвать ротацию четырех подразделений украинских войск.

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