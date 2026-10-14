Экс-глава Шахуньи получил 2 года за жилье для сирот

Бывший глава городского округа Шахунья Олег Дахно получил два года принудительных работ и годичный запрет занимать должности в органах власти за то, что в декабре 2024 года подписал постановления о предоставлении 12 детям-сиротам жилья без заключений межведомственной комиссии о его пригодности.