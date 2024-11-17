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Львовский аэропорт хотят открыть уже в следующем году – Reuters

Львовский аэропорт хотят открыть уже в следующем году – Reuters

Reuters сообщает о планах украинских властей уже в следующем году, даже в условиях военного положения, открыть аэропорт во Львове Такое мнение высказал старший партнер страхового брокера Marsh McLennan По словам Криспина Эллисона из страховой компании Marsh McLennan, Киев почти год ведет переговоры с европейскими авиационными органами и авиакомпаниями по возобновлению авиасообщения.

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